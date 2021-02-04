Песков: задержания участников несанкционированных акций нельзя называть репрессиями

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с мнением о том, что большое количество задержаний участников несанкционированных акций можно назвать репрессиями, сообщает ТАСС.

"Никаких репрессий нет, есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона - в отношении участников незаконных акций", - сказал представитель Кремля.

По его словам, кто-то из этих граждан по своей воле, "кто-то из них, будучи жертвой подстрекателей, которые распространяли всяческие призывы участвовать в незаконных акциях, участвовали и были в ходе этих акций задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии".

"Никаких репрессий нет, здесь, в данном случае, я не соглашусь с такими излишне эмоциональными оценками", - подчеркнул Дмитрий Песков.

При этом он обратил внимание на то, что высказывающие подобные мнения "каждый раз забывают, что во время акций происходили прямые и множественные нападения на сотрудников правоохранительных органов, что, естественно, стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер".

Пресс-секретарь президента назвал абсолютно спорным моментом предположения о том, что задержанных на несанкционированных акциях больше, чем случаев противоправных действий в отношении сотрудников органов правопорядка. "Так же, как и вы, мы имеем доступ ко всей палитре социальных медиа, которые пестрят различными видеосъемками и фотографиями и, в отличие от вас, мы также обладаем другими записями, мы обладаем информацией от правоохранителей непосредственно из мест, где проходили несанкционированные акции", - сказал Дмитрий Песков.-0-