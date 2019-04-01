Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Петиция с требованием отмены Brexit и сохранения членства Великобритании в составе Евросоюза 31 марта преодолела отметку в 6 млн подписей. Это ходатайство получило наиболее широкую поддержку из всех петиций, когда-либо размещавшихся на сайте парламента Великобритании, и британские законодатели 1 апреля посвятят ему дебаты.

Ранее правительство страны отреагировало на петицию, заявив, что не будет отказываться от Brexit, так как намерено уважать результаты референдума 2016 года и вместе с парламентом работать над утверждением сделки, которая обеспечит выход Соединенного Королевства из ЕС.

Сбор подписей под петицией был начат 20 февраля. Согласно действующей в Великобритании процедуре, любая петиция, набравшая более 10 тыс. подписей, требует официальной реакции правительства, а после достижения отметки в 100 тыс. должна быть рассмотрена в парламенте. При этом нет гарантии, что требования сторонников петиции будут удовлетворены.

По итогам проведенного в 2016 году референдума, на который был поставлен вопрос о необходимости выхода Великобритании из ЕС 17,4 млн британцев (51,9% голосовавших) высказались за проведение Brexit. 16,1 млн человек (48,1%) проголосовали за то, чтобы страна осталась в ЕС. По данным опроса, опубликованным социологической службой YouGov в начале марта, сейчас 61% британцев хотят, чтобы Великобритания не выходила из Евросоюза, а 39% готовы поддержать "развод" Лондона и Брюсселя на условиях, прописанных в проекте соглашения о Brexit, утвержденном Евросоюзом, но пока так и не получившем одобрения британского парламента.

Депутаты Палаты общин 29 марта в третий раз отклонили соглашение об условиях Brexit большинством в 58 голосов. Против соглашения проголосовали 344 парламентария, а 286 депутатов его поддержали. Две предыдущие попытки правительства провести сделку через парламент также завершились провалом. 15 января Палата общин отвергла законопроект о Brexit рекордным за всю историю большинством в 230 голосов. Вторая же попытка 12 марта привела к тому, что сделка была отклонена с перевесом в 149 голосов.

Британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить Brexit до 22 мая, если Палата общин на этой неделе одобрила бы сделку. Теперь, в соответствии все с тем же планом ЕС, Лондон до 12 апреля должен выйти из евросообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit.-0-