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05 сентября 2019, 23:49

Певец Григорий Лепс перенес две хирургические операции

Фото ИЗВЕСТИЯ
Фото ИЗВЕСТИЯ

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец Григорий Лепс перенес две хирургические операции на голосовых связках из-за проблем с вокалом, сообщает российский телевизионный Пятый канал.

По информации телеканала, первая операция прошла еще в мае. Как признается Лепс, он пока недоволен результатом.

После окончательного восстановления Григорий Лепс планирует спеть дуэтом с Полиной Гагариной и направить очередное предложение о сотрудничестве Алле Пугачевой, от которой до этого артист несколько раз получал отказ.-0-

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