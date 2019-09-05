5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец Григорий Лепс перенес две хирургические операции на голосовых связках из-за проблем с вокалом, сообщает российский телевизионный Пятый канал .

По информации телеканала, первая операция прошла еще в мае. Как признается Лепс, он пока недоволен результатом.

После окончательного восстановления Григорий Лепс планирует спеть дуэтом с Полиной Гагариной и направить очередное предложение о сотрудничестве Алле Пугачевой, от которой до этого артист несколько раз получал отказ.-0-