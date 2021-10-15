Певец Николай Басков празднует 45-летие

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Российской Федерации певцу Николаю Баскову исполняется 45 лет, сообщает БЕЛТА.

Николай Басков родился в Москве 15 октября 1976 года. Отец был военным, мама - преподавателем математики по образованию. Семья часто переезжала и Николай успел поучиться в немецкой и сибирской школах. В Новосибирске Николай учился играть на фортепьяно в музыкальной школе при консерватории. Старшие классы он провел уже в столичной школе с музыкально-хореографическим уклоном, которую окончил с золотой медалью. На протяжении девяти лет занимался вокалом с заслуженной артисткой России Лилианой Шеховой.

В 1998-1999 годах Николай Басков победил во Всероссийском конкурсе молодых оперных певцов и получил вторую премию на конкурсе Grande Voce в Испании. После этого ему предложили партию Ленского в опере П.И. Чайковского "Евгений Онегин". Так в 2000 году Николай попал в оперную труппу Большого театра России. Николай стал самым молодым Ленским в истории мировой оперы, что и послужило головокружительным стартом в творческой карьере певца.

В 2001 году Николай окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу камерного и оперного пения и поступил в аспирантуру Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (по классу П.Скусниченко), которую закончил в 2003 году с золотой медалью.

В 2010 году окончил магистратуру факультета государственного управления МГУ.

В 2000 году имя Николая Баскова стало известно не только поклонникам оперы, но и широкой аудитории по всей стране, когда артист выпустил клип на музыкальную композицию "Памяти Карузо". Благодаря этой работе Николай стремительно занял верхние места российских хит-парадов радио и телевидения. С этого времени карьера Баскова вышла за рамки академических залов.

2000 год стал важным в биографии Николая Баскова. Он познакомился с легендой мировой оперы Монсеррат Кабалье. Оперная дива заинтересовалась талантливым молодым исполнителем и предложила Николаю выступать на сцене вместе с ней, а также стала его наставницей, помогая совершенствовать вокальную технику. Басков стал не только ее учеником, но и партнером по сцене на протяжении нескольких лет. Их голоса звучали на прославленных сценах Испании, Италии, Германии, Швейцарии и других стран мира.

В 2006 году Николай Басков, Монсеррат Кабалье и Монсеррат Марти осуществили концертный тур по городам России, который был превосходно принят публикой.

В 2019 году Николай выпустил видео на популярную песню "Караоке". Клип оказался самым необычным среди выпущенных артистом работ: рекордное по продолжительности 20-минутное видео набрало более миллиона просмотров на YouTube в день премьеры.

Николай Басков не только певец, но и ведущий. Он вел такие развлекательные программы и шоу, как "Субботний вечер" и "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия", "Домашнее видео звезд" на российском MTV, "Большая маленькая звезда" на канале СТС.

Артист успешно проявил себя и в качестве киноактера - его фильмография насчитывает более десятка работ, среди которых главная роль в четырехсерийном фильме "Поворот наоборот", также он озвучивал героев нескольких зарубежных мультфильмов.

В 2021 году именная звезда Николая Баскова появилась на площади Звезд в Витебске. Кроме того, ему вручили специальную награду Президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

Николай Басков удостоен почетных званий народного артиста Российской Федерации, Украины, Чеченской Республики, Ингушетии. Награжден государственной наградой Республики Беларусь - орденом Франциска Скорины, орденом Абхазской республики "Честь и слава" ("Ахьдз апша") III степени и золотой медалью Фонда мира (за миротворческую и благотворительную деятельность). Удостоен звания "Мастер искусств" (республика Молдова) и "Золотой голос России" Национальной премии "Овация". За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу артист награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени. За вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе награжден орденом Дружбы. Также он был неоднократно удостоен престижных национальных премий "Золотой граммофон", "МУЗ-ТВ", "Стиль года", "Певец года" и других.

Яркий талант, самобытность, живой характер, работоспособность, стремление к новому и постоянная готовность к импровизации - вот те качества, благодаря которым Николай продолжает оставаться популярным, востребованным и любимым артистом.-0-