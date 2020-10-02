Певица Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе, сообщили ТАСС в окружении артистки.

"Да, она попала под обстрел. Подробностей пока не знаем, но мы все в шоке от этой новости. Ее номер выключен", - сказал знакомый певицы.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах сообщалось, что Юлия Чичерина вместе с мужем попали под обстрел на пути к Степанакерту, им удалось спрятаться в укрытии за 40 км от города.

Певица давно занимается гуманитарной деятельностью.-0-