Певца Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище Москвы

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на Троекуровском кладбище Москвы состоялись гражданская панихида и похороны певца Евгения Осина. Об этом сообщает ТАСС.

На траурной церемонии присутствовали члены семьи артиста, его коллеги и друзья.

"Пришло много людей. Были бывшая жена Наталья, дочь Анна, сестра Альбина, Андрей Разин, Феликс Царикати, Дана Борисова, Юлия Беретта. Приехали друзья, музыканты", - рассказал директор певца Александр Сидоренко.

О смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября. Певцу было 54 года. Популярность артисту принесли песни "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Качка", "Таня плюс Володя" и другие.-0-