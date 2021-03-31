Pfizer-BioNTech: вакцина в 100% случаев эффективна для возрастной группы от 12 до 15 лет

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина против COVID-19 на третьем этапе клинических испытаний показала 100%-ю эффективность для подростков в возрасте от 12 до 15 лет, сообщает CNN.

В испытаниях приняли участие 2260 подростков в США. Исследования показали, что вакцина вызвала активную иммунную реакцию, превышающую ту, которая наблюдалась у людей в возрасте от 16 до 25 лет. Побочные эффекты у подростков в целом соответствовали тем, которые были у взрослых.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сказал, что компания планирует как можно скорее предоставить данные исследований специальным регулирующим органам с надеждой, что дети смогут пройти вакцинацию до начала нового учебного года.

Представители органов здравоохранения и эксперты по инфекционным заболеваниям отметили, что вакцинация детей имеет решающее значение для прекращения пандемии.

Ранее компания Pfizer объявила о начале клинических испытаний вакцины против COVID-19 на детях в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.-0-