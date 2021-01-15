Pfizer снизит поставки вакцины от коронавируса в Норвегию и другие страны Европы

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Pfizer со следующей недели снизит поставки вакцины в Норвегию и другие страны Европы из-за реорганизации производства. Норвежское телеграфное бюро опубликовало соответствующее заявление Норвежского института общественного здравоохранения, сообщает ТАСС.

"Pfizer сообщила сегодня, что поставки вакцины будут снижены со следующей недели и на предстоящий период", - говорится в сообщении.

В качестве причины указаны реорганизация производства вакцины и обновление объемов производства. После завершения этого процесса компания сможет увеличить производство вакцины с 1,3 млрд доз в год до 2 млрд доз.

"Временное снижение поставок коснется всех европейских стран", - добавили в институте здравоохранения. И отметили, что сроки обновления производства пока неизвестны.

Вакцинация с использованием препарата, произведенного Pfizer и ее германским партнером BioNTech, стартовала в Норвегии 27 декабря 2020 года. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Всего к настоящему моменту первую дозу этой вакцины в стране получили свыше 21 тыс. человек. 12 января в Норвегию доставили партию вакцины, разработанной американской компанией Moderna.-0-