Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден - ВОЗ

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае эпидемия коронавируса COVID-19 достигла пика 23 января, а с начала февраля число новых заражений последовательно снижается. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, сообщает Центр новостей ООН.

Выступая на брифинге в Женеве, Тедрос Гебрейесус рассказал о том, что удалось выяснить экспертам ВОЗ во время поездки в Китай. Они побывали в нескольких провинциях, включая Хубэй, где находится город Ухань. В результате проведенных исследований специалисты пришли к выводу, что 23 января эпидемия достигла пика, а с 2 февраля - пошла на убыль. Ученые также считают, что ДНК вируса за минувшие недели не претерпел существенных изменений, а уровень смертности от заболевания колеблется в пределах от 2% до 4% в Ухане и составляет примерно 0,7% за его пределами.

Пациенты с легкой формой болезни выздоравливают в течение двух недель, а на излечение от тяжелой формы инфекции уходит от трех до шести недель. Изучив обстановку, эксперты также пришли к выводу, что меры, принятые Китаем, позволили избежать более широкого распространения вируса.

В докладе, подготовленном учеными ВОЗ, содержатся 22 рекомендации по борьбе с коронавирусом. Детали доклада будут обнародованы в ближайшее время. "Ключевой посыл заключается в том, что вирус можно остановить. И многим странам удалось этого добиться", - подчеркнул глава ВОЗ.

Вместе с тем Тедрос Гебрейесус признал, что внезапный рост числа случаев заражения коронавирусом в Италии, Иране и Республике Корея не может не вызывать беспокойства. Комментируя опасения по поводу пандемии - бесконтрольного распространения инфекции по всему миру, глава ВОЗ заявил, что об этом пока говорить рано. "На данный момент широкомасштабного распространения болезни и роста смертности не наблюдается", - подчеркнул он.

Глава ВОЗ отметил, что коронавирус обладает "пандемическим потенциалом", но в настоящее время речь идет об эпидемиях в различных странах, и для каждой конкретной ситуации следует разрабатывать специфические меры.

Тедрос Гебрейесус призвал сосредоточить усилия на приоритетных направлениях: все страны должны обеспечить защиту медицинских работников, пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а международное сообщество в целом должно предотвратить эпидемии в государствах, не готовых справиться с кризисом. Он поблагодарил Европейскую комиссию, которая выделила 232 млн евро на борьбу с коронавирусом, а также Францию, Германию и Швецию, пообещавших дополнительные средства. "Это общая угроза, и только вместе мы можем преодолеть ее", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.-0-