Пик распространения коронавируса считается пройденным - Путин

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин, ссылаясь на мнение специалистов, заявил, что пик распространения коронавируса в РФ пройден, сообщает ТАСС.

"Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным", - заявил глава государства на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.

В свою очередь глава Минобороны РФ доложил Владимиру Путину, что Вооруженные силы России прошли пик заболеваемости коронавирусной инфекцией во второй половине апреля. Владимир Шойгу уточнил, что всего с начала марта в российской армии были инфицированы 5,5 тыс. человек, на сегодняшний день вылечены и выписаны 3,5 тыс. По словам министра обороны, пандемия не повлияла на боеспособность Вооруженных сил России.

С начала пандемии COVID-19 в мире заразились более 5,5 млн человек, около 345 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 362 342 случая заражения, выздоровели 131 129 человек, умерли 3807.-0-