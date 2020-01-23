Пик распространения пневмонии нового типа в Китае может прийтись на февраль

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наивысшая степень распространения в Китае пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, может быть достигнута в феврале. Об этом в интервью китайскому изданию "Цземянь" заявила бывшая заместитель главы Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Ян Гунхуань, сообщает ТАСС.

"Эпидемия атипичной пневмонии была объявлена 20 января 2003 года, с момента начала вспышки до аннулирования Всемирной организацией здравоохранения своего предупреждения о поездках в Китай прошло полгода. Тяжело говорить о нынешних событиях, число случаев заболевания продолжает увеличиваться. Полагаю, что пик этой вспышки придется на февраль", - сказала она.

Число заболевших в Китае пневмонией нового типа возросло до 644, 18 случаев заражения завершились летальным исходом.-0-