Пираты напали на греческий танкер в Того

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4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов Того пираты напали на греческий нефтяной танкер и взяли в плен четырех членов экипажа, сообщает Reuters со ссылкой на заявление флота Того.
Нападение произошло примерно в три утра по местному времени. В результате один из моряков получил ранения. В плену оказались два филиппинца, грек и грузин. Гражданство последнего подтвердило Агентство морского транспорта Грузии. Там же сообщили, что корабль сейчас находится в порту Ломе.
Сотрудники агентства совместно с МИД Грузии работают над скорейшим вызволением моряков из плена.-0-