Пираты в Гвинейском заливе захватили в заложники 7 моряков

22 ноября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Пираты атаковали в Гвинейском заливе вблизи берегов Экваториальной Гвинеи судно снабжения "Варден" и захватили в заложники семерых моряков. Об этом сообщает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на власти страны на западе Африки.

"Из 15 членов экипажа восемь смогли укрыться в помещениях, остальные были похищены", - говорится в заявлении Министерства шахт и углеводородов Экваториальной Гвинеи. Согласно имеющимся данным, экипаж судна состоял из граждан ЮАР, Камеруна, Филиппин и Сербии.

В последние годы Гвинейский залив, простирающийся от Либерии до Камеруна, превратился в одно из самых опасных мест для мирового судоходства в связи с угрозой пиратства.-0-