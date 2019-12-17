Пираты захватили экипаж танкера в Гвинейском заливе

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пираты напали на нефтяной танкер Duke, шедший из Анголы в Того, в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки. Об этом сообщил владелец судна, британская компания Union Maritime Ltd, передает ТАСС.
Специализирующееся на морских новостях лондонское издание Lloyd's List передало, что танкер Duke, который шел под флагом Маршалловых островов, атакован в Гвинейском заливе в 110 морских милях юго-восточнее порта Ломе. По его данным, пираты захватили 20 членов экипажа, в состав которого входили граждане Индии и Нигерии, оставив одного моряка для управления судном.-0-