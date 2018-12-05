Письмо Эйнштейна ушло с молотка почти за $3 млн

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Письмо Альберта Эйнштейна (1879-1955) философу Эриху Гуткинду, посвященное вопросам религии, продано на аукционе Christie's за $2,892 млн. Первоначально этот двухстраничный документ оценивался в $1-1,5 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Письмо, написанное по-немецки в Принстоне 3 января 1954 года, -это ответ на опубликованную в 1952 году книгу Гуткинда "Выбор жизни: библейский призыв к восстанию" (Choose Life: The Biblical Call to Revolt). В нем Эйнштейн полно излагает свои религиозные воззрения и философские взгляды.

"Слово Бог для меня лишь выражение и продукт человеческой слабости, а Библия - собрание почитаемых, но все же достаточно примитивных легенд, - говорится в письме. - Никакое толкование, сколь бы изощренным оно ни было, не может (для меня) изменить что-либо в этом. Эти рафинированные толкования, конечно, очень разные и не имеют ничего общего с первоначальным текстом".

Альберт Эйнштейн - один из основателей современной теоретической физики, автор более 300 научных работ. Он разработал в 1905 году специальную теорию относительности, в 1907-1916 годах - общую теорию относительности, работал над проблемами космологии и общей теории поля. В 1921 году удостоен Нобелевской премии по физике.

В 1933 году после прихода к власти в Германии нацистов Эйнштейн эмигрировал в США, а в 1939 году поставил подпись под письмом группы ученых президенту США Франклину Делано Рузвельту, в котором указывалось на опасность создания атомной бомбы в Германии. В послевоенный период Эйнштейн стал одним из основателей Пагуошского движения ученых за мир.-0-