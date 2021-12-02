Письмо Екатерины II о пользе вакцинации и ее портрет проданы в Лондоне за $1,26 млн

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портрет российской императрицы Екатерины II (1729-1796) кисти Дмитрия Левицкого, а также написанное ею письмо о пользе вакцинации от черной оспы были проданы на торгах аукционного дома MacDougall's за $1,26 млн. Информация о результатах проходивших 1 декабря торгов произведениями русского искусства размещена на сайте MacDougall's, сообщает ТАСС.

Письмо, адресованное графу Петру Румянцеву, было написано 20 апреля 1787 года. Императрица указывает графу на необходимость заводить во вверенных ему губерниях практику "прививания оспы, которая, как нам известно, великий вред, а особливо в простом народе, причиняет".

Екатерина II еще в 1768 году первой в России привилась от оспы сама и настояла на том, чтобы после нее был привит и наследник престола Павел Петрович.

Портрет работы Левицкого стал топ-лотом торгов, на которых также было за $1,21 млн реализовано полотно Генриха Семирадского "Превратности судьбы (Потерпевший кораблекрушение)".

Неделя торгов произведениями русского искусства традиционно проходит в Лондоне два раза в год: в мае-июне и ноябре-декабре.-0-