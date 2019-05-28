Питер Мутарика победил на президентских выборах в Малави

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий глава Малави Питер Мутарика одержал победу на президентских выборах. Об этом со ссылкой на Избирательную комиссию Малави сообщает
По сведениям комиссии, Питер Мутарика набрал 38,57% голосов избирателей. Лидер оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера получил 35,41% голосов. Вице-президент Саулос Чилима, в прошлом году покинувший правящую Демократическую прогрессивную партию и создавший собственную - "Объединенное движение за трансформацию", заручился поддержкой 20,24% участвовавших в голосовании, сообщил избирательный орган.
Как информирует ТАСС, 25 мая суд в столице Малави Лилонгве постановил отменить оглашение результатов прошедших в стране президентских и парламентских выборов до тех пор, пока голоса избирателей не будут пересчитаны в ряде округов. Это решение было принято по иску оппозиции, которая заявила о нарушениях, зафиксированных как минимум в 10 из 28 избирательных округов. Однако позднее Верховный суд Малави его отменил.
Всеобщие выборы, включающие в себя президентские, парламентские и региональные, состоялись в Малави 21 мая. Для победы на выборах главы государства кандидату было достаточно набрать простое большинство голосов. 78-летний Питер Мутарика впервые занял президентский пост в 2014 году.-0-
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