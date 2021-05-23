Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли в последние сутки на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) из-за извержения вулкана Ньирагонго. Об этом объявил в воскресенье военный губернатор провинции Северное Киву генерал-лейтенант Констан Ндима, сообщает ТАСС.

"Во время эвакуации из административного центра провинции города Гома в ДТП погибли пять человек", - цитирует его конголезский новостной портал Actualite. Губернатор также сообщил, что в городе были зафиксированы грабежи магазинов, совершена попытка побега заключенных из центральной тюрьмы. В ночь на воскресенье в городе были слышны выстрелы, передает портал.

Извержение одного из самых активных вулканов Африки - Ньирагонго - началось вечером в субботу. В северо-восточных районах Гомы была объявлена эвакуация. Около 7 тыс. человек бежали из города в соседнюю Руанду. Очевидцы передают о двух крупных выбросах лавы. Ее поток устремился к аэропорту, расположенному у озера Киву.

Ранним утром в воскресенье извержение прекратилось. Город Гома, население которого превышает 1,5 млн человек, не пострадал. Лава стекала с северо-восточного склона вулкана, ее основной поток двигался к городскому аэропорту, прилегающему к озеру Киву. Лава остановилась в 50 м от границы аэропорта. С прекращением извержения люди начали возвращаться в свои дома. Власти ведут оценку ущерба. Так, застывшая лава в 17 км к северу от Гомы перерезала шоссе на Рутшуру. Значительный ущерб нанесен пригородам Гомы, вплотную подходящим к северо-восточному склону вулкана. Там разрушены несколько десятков домов.

Высота вулкана Ньирагонго составляет 3470 м. Он известен своей сверхтекучей вследствие особого химического состава лавой. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 км/ч. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году - тогда погибли более 600 человек.-0-