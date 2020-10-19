Пять человек погибли при обрушении дома в Пакистане

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате обрушения крыши жилого дома 19 октября в округе Окара провинции Пенджаб на востоке Пакистана. Об этом сообщает Синьхуа.

Все погибшие – члены одной семьи, в их числе есть женщина и дети.

Спасательные бригады достали из-под завалов пятерых пострадавших и перевезли их в близлежащую больницу. Отмечается, что число жертв может возрасти, так как некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Причины инцидента пока не установлены, но спасатели полагают, что крыша обрушилась из-за ветхого состояния дома.-0-