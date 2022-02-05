Пять человек погибли при взрыве в шахте в Пакистане

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5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек, находившихся в угольной шахте в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, погибли в субботу в результате взрыва. Не менее пятерых человек получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Причиной называется скопление метана. Шахта временно закрыта для проведения расследования и уточнения подробностей случившегося.
По данным управления, трое из пострадавших находятся в критическом состоянии. Ведутся восстановительные работы.-0-