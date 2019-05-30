Пять человек погибли в аварии на северо-западе Мексики

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли 30 мая в столкновении грузовика с автобусом на трассе в штате Дуранго на северо-западе Мексики. Об этом сообщила в Twitter спасательная служба региона.

"Зарегистрирована гибель пяти человек, идет операция по оказанию помощи пострадавшим", - говорится в записи.

По предварительной информации, пострадали более 20 пассажиров автобуса. Сведения о причинах ДТП пока не сообщаются.-0-