Пять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли, еще один пропал без вести в результате наводнений, вызванных прошедшими в последние дни в плоскогорье Тэйнгуен и центральной части Вьетнама проливными дождями. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Вьетнамское информационное агентство.

Сообщается, что все пять погибших были смыты течением. Трое из них были членами одной семьи, проживавшей в провинции Кханьхоа в центральной части страны. Еще двое - туристы, которые путешествовали в провинции Ламдонг.

Согласно данным, опубликованным Центральным руководящим комитетом по предупреждению стихийных бедствий Вьетнама, проливные дожди и наводнения нанесли тяжелые повреждения как минимум 188 домам в регионе Тэйнгуен и центральной части страны. Многие дороги были затоплены. Более 5,6 тыс. человек были эвакуированы.-0-