Пять человек получили ранения в результате стрельбы в Нью-Йорке

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в районе Бруклин в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета New York Post.

Инцидент произошел в ходе перепалки на вечеринке, которая была организована в помещении гаража. Четверо мужчин в возрасте от 24 до 49 лет и 23-летняя женщина получили ранения, они госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Вспыхнул спор и произошли выстрелы. Когда люди начали в спешке покидать помещение, стрельба перенеслась на улицу. Пока правоохранителям не удалось выяснить причину перепалки.-0-