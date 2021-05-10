Пять человек пострадали при нападении в супермаркете в Новой Зеландии

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на посетителей супермаркета в центре новозеландского Данидина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Новой Зеландии.

Инцидент произошел в центре Данидина на Камберленд-стрит. "По предварительной информации, несколько человек получили ножевые ранения, один человек взят под стражу", - указано в сообщении ведомства.

По данным издания The New Zealand Herald, в результате нападения неизвестного мужчины ножевые ранения получили по меньшей мере пять человек, у двоих из них травмы средней тяжести, еще трое были доставлены в больницу в критическом состоянии. К месту происшествия были стянуты значительные силы полиции, прибыли несколько машин скорой помощи. Полиция ведет расследование произошедшего.-0-