Пять человек пострадали при новых взрывах на складе боеприпасов под Ачинском

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек пострадали при новых взрывах на складе боеприпасов под российским Ачинском, сообщает ТАСС.

"Да, есть пять пострадавших. Один будет лечиться амбулаторно, это пожилая женщина. Четверо - средней тяжести: двое полицейских, двое военных", - сказал главврач Ачинской межрайонной центральной больницы Денис Лебедев.

Причиной двух новых взрывов стало попадание молнии.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Взрывы прекратились лишь к утру 6 августа, затем пожар был ликвидирован. В результате погиб один человек, 13 пострадали. По факту взрывов на военном складе возбуждено уголовное дело. Причиной ЧП, по предварительной версии, стал человеческий фактор.-0-