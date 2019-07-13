Пять человек пострадали в Испании во время забега быков

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек пострадали во время седьмого забега быков на ежегодном фестивале "Сан-Фермин" в испанской Памплоне. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщает Reuters .

После падения два человек травмировали руки, два получили ушиб головы, еще один повредил грудную клетку. При этом ни один из них не попал на рога быков.

За девять дней, пока длится знаменитый праздник "Сан-Фермин" проходят сотни разных конкурсов. Забеги быков по улицам – самое популярное развлечение. Его маршрут – 875 м. Длится он всего несколько минут, но за это время быки успевают покалечить несколько человек. С 1911 года во время этих забегов погибли 16 человек, в последний раз летальный исход был зафиксирован в 2009 году.-0-