Пять человек пострадали в результате инцидента с самолетом в Канаде

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Chinese Sky Lease неудачно приземлился в аэропорту канадского города Галифакс 7 ноября. Грузовой Boeing 747-400F после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 50 м, сообщает портал Aitlive.

Грузовой лайнер направлялся из американского Чикаго в Китай. В Канаде он приземлился, чтобы забрать груз. В результате происшествия фюзеляж самолета был сильно поврежден. Пострадали пять членов экипажа. Они доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Сообщается об утечке топлива. На расписании работы аэропорта инцидент не отразился.-0-