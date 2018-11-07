Пять человек пострадали в результате инцидента с самолетом в Канаде

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Chinese Sky Lease неудачно приземлился в аэропорту канадского города Галифакс 7 ноября. Грузовой Boeing 747-400F после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 50 м, сообщает портал Aitlive.
Грузовой лайнер направлялся из американского Чикаго в Китай. В Канаде он приземлился, чтобы забрать груз. В результате происшествия фюзеляж самолета был сильно поврежден. Пострадали пять членов экипажа. Они доставлены в больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Сообщается об утечке топлива. На расписании работы аэропорта инцидент не отразился.-0-
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