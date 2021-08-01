Пять человек пострадали в результате стрельбы в Индианаполисе

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в Индианаполисе в штате Индиана в США. Об этом информирует телеканал Fox 59 со ссылкой на местную полицию, сообщает ТАСС.

Согласно сведениям телеканала, инцидент произошел 31 июля в 16.30 по местному времени на парковке возле похоронного бюро. По словам полиции, в момент стрельбы там проходила служба.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили троих пострадавших, в том числе четырехлетнюю девочку. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Вскоре после этого полицейские были проинформированы еще о двух пострадавших, поступивших в больницу с огнестрельными ранениями.

По данным полиции, незадолго до стрельбы к парковке подошел неизвестный мужчина. Завязалась ссора, которая закончилась стрельбой. Сотрудники полиции ведут расследование произошедшего.-0-