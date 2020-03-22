Пять человек пострадали в результате взрыва на складе ракетного завода под Мурманском

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек получили травмы в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом сообщает ТАСС. По предварительной информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести.
Пожара после взрыва не было.
Рассматриваются разные версии случившегося. По одной из них, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасом.
"По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих", - сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу флота.-0-