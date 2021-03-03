Пять человек пропали без вести в результате кораблекрушения у берегов Японии

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшое судно, зарегистрированное в Китае, перевернулось во вторник в акватории префектуры Окинава в Японии. Пятерых человек удалось спасти, еще пятеро числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии.

Береговая охрана получила сигнал бедствия в 8:50 по местному времени. В район кораблекрушения были направлены патрульный корабль и самолет. Примерно через 30 минут самолет обнаружил восемь человек, держащихся за дрейфующий объект в 330 км к северу от острова Исигаки.

По информации береговой охраны Японии, китайское рыболовное судно, которое находилось в водах недалеко от места крушения, спасло пятерых человек, остальные пять числятся пропавшими. Их поисками занимаются японские спасатели.-0-