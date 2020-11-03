Пять человек стали жертвами пожара на юге Китая

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек стали жертвами пожара на юге Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Пожар произошел 2 ноября на станции сжиженного природного газа в городе Бэйхай в Гуанси-Чжуанском автономном округе. В результате происшествия погибли по меньшей мере пять человек, трое получили тяжелые травмы, один человек числится пропавшим без вести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Поисково-спасательные работы продолжаются, причины пожара устанавливаются, ведется расследование.-0-