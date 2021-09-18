Пять человек в Японии пострадали из-за тайфуна "Чансу"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек пострадали на юго-западе Японии из-за последствий тайфуна "Чансу", который обрушился на территорию страны в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Местные авиакомпании отменили в общей сложности 33 внутренних рейса. Без электричества остались 7 тыс. домов на юго-западе Японии.

Сейчас тропический шторм находится в районе западной префектуры Нара и движется в восточном направлении. Скорость ветра в его центральной части составляет 20 м/с, порывами - до 30 м/с.

По прогнозам, в течение дня в ряде юго-западных и центральных регионов Японии может выпасть до 300 мм осадков. В связи с этим метеорологи предупреждают о риске схода оползней и повышения уровня воды в водоемах.-0-