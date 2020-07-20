Пять полицейских пострадали во время беспорядков во Франкфурте-на-Майне

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне (Германия) ранены пять полицейских. Начальник городского полицейского управления Герхард Бересвиль заявил о задержании 39 человек в возрасте от 17 до 23 лет, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Беспорядки начались в центре города на Опернплац. В ночь с 18 на 19 июля там проходила большая уличная вечеринка, собравшая около 3 тыс. участников. Примерно в 3.00 блюстители порядка прибыли туда после сообщения о драке, в которой участвовали до 30 человек. Когда полицейские попытались приблизиться к пострадавшему, в них стали бросать бутылки из толпы, насчитывавшей к тому времени от 500 до 800 человек.

Сотрудникам полиции удалось вытеснить разбушевавшуюся молодежь с площади на соседние улицы, где были произведены точечные задержания. Личности и гражданство нападавших еще уточняются, но, судя по списку задержанных, речь идет преимущественно о мужчинах из среды мигрантов, уточнил Герхард Бересвиль.

Начальник полиции подчеркнул, что беспорядки такого размаха и с таким количеством участников - беспрецедентное явления для Франкфурта-на-Майне. Меры необходимого реагирования на случившееся будут обсуждаться администрацией города сегодня на специальной конференции по безопасности.

Как сообщалось ранее, в ночь с 20 на 21 июня масштабные беспорядки произошли в немецком Штутгарте, где от 400 до 500 человек перемещались по городу небольшими группами и разбивали витрины, грабили магазины, а также периодически нападали на полицию. Тогда пострадали 19 стражей порядка.-0-