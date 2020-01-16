Пять стран потребовали от Ирана компенсаций за сбитый украинский самолет

16 января, Лондон /БЕЛТА - ТАСС/. Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина требуют от Ирана компенсаций за уничтожение украинского самолета. Об этом сегодня заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань по итогам встречи группы представителей этих стран в Лондоне.

"Иран должен выплатить компенсации", - сказал он.

Ранее глава МИД североамериканской страны сообщил, что Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу, которая будет оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи.-0-