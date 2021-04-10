Пять землетрясений произошло за день на юго-западе Японии

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять землетрясений магнитудой выше 4 произошли в течение субботы к югу от японского острова Кюсю на юго-западе страны, угроза цунами ни при одном из них не объявлялась, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентры подземных толчков находились возле островов Токара, которые административно относятся к префектуре Кагосима. Самые сильные из них были магнитудой 5 и 5,2.

Очаг во всех случаях залегал на глубине порядка 20 км под океанским дном. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Метеорологическое управление изучает природу возникшей сейсмической активности и предупреждает, что она может продлиться несколько дней.-0-