Пять землетрясений произошло за сутки у берегов Камчатки

13 мая, Петропавловск-Камчатский /БЕЛТА - ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали за сутки пять землетрясений магнитудой больше 4,0 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук.

"Эпицентры землетрясений, зарегистрированных в последние сутки, располагались в Тихом океане вдоль восточного побережья Камчатки. Очаги залегали на глубинах 19-103 км под морским дном. Магнитуды сейсмических событий составили от 4,0 до 4,5", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, жители населенных пунктов Камчатского края подземных толчков не ощутили. Угроза цунами не объявлялась.-0-