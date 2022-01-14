Пять землетрясений за сутки произошло рядом с Курильскими островами

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейсмологи зарегистрировали за последние 24 часа рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) пять землетрясений магнитудой до 4. Об этом проинформировали ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, сообщает БЕЛТА.

"Произошло пять землетрясений магнитудой от 2,8 до 4. Эпицентры располагались как у южной группы Курил, так и у северной. Глубина очагов - от 16 км до 62 км", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.-0-