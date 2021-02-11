Пять женщин-ученых получили премию ЮНЕСКО за вклад в развитие науки

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пяти женщинам-ученым из разных стран присудили специальную премию ЮНЕСКО и фонда L'Oreal "Для женщин в науке", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

Премии получили Кэтрин Нгила, исполняющая обязанности директора Африканской академии наук, которую отметили за внедрение и разработку аналитических методов на основе нанотехнологий для мониторинга загрязнителей воды; профессор Токийского университета Кёко Нозаки - за "новаторский, творческий и инновационный вклад в развитие промышленности в области синтетической химии", включающий создание более эффективных и экологически безопасных процессов для "производства молекул, полезных для медицины и устойчивого сельского хозяйства".

Награда также досталась директору Института теории вычислений им. Саймонса Шафи Гольдвассер за "новаторскую и фундаментальную работу в области информатики и криптографии, необходимую для безопасного обмена данными в интернете, а также для совместных вычислений с личными данными". Профессор Коллеж де Франс и астрофизик Парижской обсерватории Франсуаза Комб получит премию за "выдающийся вклад в астрофизику, от открытия молекул в глубоком космосе до моделирования образования галактик с помощью суперкомпьютера". Профессору математики Университета Буэнос-Айреса Алисии Дикенштейн награда достанется за "выдающийся вклад в развитие передовых математических инноваций путем использования алгебраической геометрии в области молекулярной биологии", способствовав тем самым пониманию "точных структур и поведения молекул и клеток, в том числе в микроскопическом масштабе".

Каждая из этих женщин получит по 100 тыс. евро.

Согласно недавнему докладу ЮНЕСКО, женщины составляют примерно треть из всех исследователей в мире. Несмотря на этот прогресс, в таких областях как математика, информатика, инженерия и искусственный интеллект, женщин-ученых по сравнению с мужчинами до сих пор очень мало.

"Ежегодно женщины пишут такое же количество научных статей, как и мужчины, но их шансы быть опубликованными в престижных журналах значительно ниже. Хотя женщины составляют 33% от общего числа исследователей, в среднем только 12% из них являются членами национальных академий наук по всему миру", - говорится в сообщении.

"Роль женщин в науке по-прежнему мало видна. Менее 4% нобелевских премий в научных областях были присуждены женщинам, а в области научных исследований по-прежнему сохраняется стеклянный потолок. При таком гендерном дисбалансе в науке мы не сможем решать научные проблемы, с которыми сталкивается мир", - отметила исполнительный директора фонда L'Oreal Александра Палт.

Программа ЮНЕСКО и фонда L'Oreal "Для женщин в науке" учреждена в 1998 году. С тех пор поддержку за ее счет получили 3,6 тыс. исследователей из 117 стран. Ее цель - ускорить карьерный рост женщин-ученых и борьбу с препятствиями, с которыми они сталкиваются. Эта программа также призвана поощрять молодых женщин к участию в учебных программах в области естественных наук.-0-