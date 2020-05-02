Пятая часть японских студентов может бросить учебу из-за нехватки денег

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты опроса среди студентов японских университетов и колледжей показали: 20,3% опрошенных задумываются о том, чтобы бросить учебу из-за тяжелой финансовой ситуации, вызванной падением доходов из-за карантинных мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету The Japan Times.

Опрос проводился онлайн с 9 по 27 апреля инициативной студенческой группой Free. В нем участвовали 1,2 тыс. респондентов. Результаты показали: число студентов, задумывающихся о прекращении учебы в колледже или вузе, выросло.

Согласно опросу, 4,8% его участников серьезно рассматривают возможность бросить учебу из-за возникших в семье финансовых трудностей, а 15,5% заявили, что они в той или иной мере рассматривают этот вариант. При этом 0,2% респондентов уже твердо решили прекратить обучение. 28,5% студентов, принявших участие в опросе, сообщили, что они полностью потеряли доход от подработки. Еще 39,8% опрошенных сообщили о сокращении их дохода.

"Мои родители столкнулись со снижением своих доходов, а я не могу работать. Я хочу бросить учебу, если мы не сможем платить за обучение и наши долги вырастут", - сообщил один из учащихся.

8 апреля в некоторых префектурах Японии ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, затем он был распространен на всю страну. В результате прекратили работу многие организации, предприятия терпят убытки и вынуждены сокращать производство, а японские университеты переводят студентов на онлайн-обучение.-0-