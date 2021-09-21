Пятеро человек пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро человек, включая 13-летнего подростка, пострадали в результате инцидента со стрельбой, произошедшего во вторник утром в юго-восточном районе Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Руководитель управления полиции столичного округа Колумбия Роберт Конти заявил о том, что неизвестный мужчина открыл огонь по группе людей, стоявших возле продуктового магазина на Алабама-авеню. В результате огнестрельные ранения получили пять человек. Трое из них были доставлены в госпиталь, оставшиеся двое, включая ребенка, обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Руководитель управления полиции на пресс-конференции после инцидента назвал случившееся неприемлемым. "Никто в нашем обществе не должен с этим мириться", - приводит его слова The Washington Post.-0-