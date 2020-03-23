Пятеро детей отравились парами хлора в бассейне на Сахалине

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23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро детей в возрасте от 4 до 11 лет были доставлены в больницу Южно-Сахалинска с отравлением парами хлора после посещения бассейна в одном из банных комплексов областного центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт регионального следственного управления СК России.
Двое детей были срочно госпитализированы, а трое после осмотра отправлены на амбулаторное лечение.
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Проверка находится на контроле следственного управления.-0-