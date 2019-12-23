Пятерых причастных к убийству саудовского журналиста Хашукджи приговорили к смертной казни

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых причастных к жестокому убийству саудовского журналиста Джемаля Хашукджи. Об этом сообщает BBC.

Всего по делу об убийстве журналиста проходили 11 человек. Трое обвиняемых получили различные тюремные сроки за их роль в сокрытии этого преступления и нарушении закона, сообщила сегодня прокуратура Эр-Рияда. Всего в рамках расследования дела в Саудовской Аравии были арестованы 18 человек, пятеро высокопоставленных чиновников королевства после убийства Джемаля Хашукджи были уволены.

Колумнист американского издания The Washington Post Джемаль Хашукджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, был убит 2 октября 2018 года в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он пришел за новыми документами. Его тело было расчленено и вывезено из здания. Останки Джемаля Хашукджи до сих пор не найдены. Эр-Рияд поначалу опроверг информацию, что журналист был убит в здании дипмиссии, но все же 19 октября 2018 года признал факт его гибели. Генпрокуратура Стамбула провела расследование инцидента и пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства.-0-