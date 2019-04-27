Пятнадцать человек погибли в Шри-Ланке в результате перестрелки

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятнадцать человек погибли после ночной перестрелки с предполагаемыми боевиками-исламистами на востоке Шри-Ланки, сообщает агентство
Тела 15 человек, включая шестерых детей, были обнаружены на месте перестрелки, которая произошла между военнослужащими и, предположительно, боевиками-исламистами в городе Сейнтамаруту в районе Ампара к югу от города Баттикалоа. Среди погибших были трое подозреваемых террористов-смертников.
Один ребенок, попавший под перекрестный огонь, госпитализирован.
21 апреля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, в том числе в отелях и церквях, где в это время шли пасхальные службы. В результате терактов погибли более 250 человек, около 500 человек пострадали. Среди погибших 39 иностранцев.-0-
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