Пятнадцать человек погибли в Шри-Ланке в результате перестрелки

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятнадцать человек погибли после ночной перестрелки с предполагаемыми боевиками-исламистами на востоке Шри-Ланки, сообщает агентство Reuters .

Тела 15 человек, включая шестерых детей, были обнаружены на месте перестрелки, которая произошла между военнослужащими и, предположительно, боевиками-исламистами в городе Сейнтамаруту в районе Ампара к югу от города Баттикалоа. Среди погибших были трое подозреваемых террористов-смертников.

Один ребенок, попавший под перекрестный огонь, госпитализирован.

21 апреля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, в том числе в отелях и церквях, где в это время шли пасхальные службы. В результате терактов погибли более 250 человек, около 500 человек пострадали. Среди погибших 39 иностранцев.-0-

В Шри-Ланке прогремели три взрыва Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что идут поиски потенциальных террористов, которые могут инициировать новые атаки.