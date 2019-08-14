Пластик нашли в нетронутых льдах Арктики

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехнедельная международная экспедиция собрала образцы льда, путешествуя по Арктике на ледоколе и на вертолете, и обнаружила в них микрочастицы пластика, который виден в образцах, добытых из глубин ледников, сообщает "МИР 24" .

В четырех местах пролива Ланкастер в пробах льда обнаружены микрочастицы. И это на изолированном участке, который защищен от дрейфующих пластиковых загрязнений. Льдина пришла из Центральной Арктики через Гренландию.

По данным экологов ООН, каждый год в океан попадает около 13 млн т пластиковых отходов. В Марианской впадине в Тихом океане, в самом глубоком месте на Земле также обнаружили микропластик.

Пластик разлагается около 200 лет. В земле он распадается и начинает выбрасывать в окружающую среду хлор и химикаты. Через грунтовые воды это просачивается в реки и моря. 800 видов животных находятся под угрозой вымирания из-за отравления пластиком.-0-