Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
15 августа 2019, Чт
+13°C
Облачно с прояснениями EUR 2.2819
USD 2.0415
RUB 3.1296
Главное
Во время совещания "Это исторический момент для региона" - Лукашенко ждет отдачи от юго-востока Могилевской области
Президент
Лукашенко требует не сбавлять темпы уборочной и других сельхозработ
Президент
Избирательная кампания в Беларуси проходит в политически стабильных условиях - Ермошина
Политика
Беларусь и Великобритания обладают большим потенциалом для развития сотрудничества - Румас
Политика
Петришенко: важно не просто привлечь туриста, но и создать ему комфортные условия
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Футболисты "Ливерпуля" в четвертый раз выиграли Суперкубок
00:50 Спорт
В США девочка-подросток вошла в Twitter с холодильника
00:37 Технологии
Пластик нашли в нетронутых льдах Арктики
23:59 В мире
В Лондоне нашли бункер времен Второй мировой войны
23:33 В мире
Во Франции таможенники нашли в грузе из Эквадора тонну кокаина
23:03 В мире
Более 20 человек госпитализировали в США после курения электронных сигарет
21:37 В мире
В Беларуси установлен контроль практически над всеми психотропными веществами - МВД
21:32 Общество
Виктория Азаренко уступила Донне Векич в 1/16 финала на турнире в Цинциннати
21:15 Спорт
Белорусские баскетболисты разгромили албанцев в квалификации чемпионата Европы-2021
21:03 Спорт
В Лунинце устанавливают причину смерти шестилетнего мальчика
20:56 Происшествия
Беларусь и Сербия обсудили перспективы военно-технического сотрудничества
20:43 Общество
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати
19:57 Спорт
Мининформ ограничил доступ к двум интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу
19:30 Общество
Пожар в бизнес-центре в Санкт-Петербурге локализован
19:19 В мире
Утечка серной кислоты произошла на железнодорожной станции в Могилеве
19:08 Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся бизнес-центр
18:41 В мире
"Беларусь 5" покажет чемпионат мира по летнему биатлону
18:26 Спорт
Госкомимущество разблокирует акции Кохановского экскаваторного завода
18:13 Экономика
В Беларуси планируется ввести условную регистрацию для оригинальных лекарств от тяжелых заболеваний
18:02 Общество
Электроснабжение обесточенных из-за непогоды населенных пунктов Гомельского района восстановлено
17:59 Регионы
Все новости
Темы
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Парламентские выборы в Беларуси - 2019
Уборочная кампания Уборочная кампания
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Пластик нашли в нетронутых льдах Арктики

В мире 14.08.2019 | 23:59
Фото из архива
Фото из архива

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехнедельная международная экспедиция собрала образцы льда, путешествуя по Арктике на ледоколе и на вертолете, и обнаружила в них микрочастицы пластика, который виден в образцах, добытых из глубин ледников, сообщает "МИР 24".

В четырех местах пролива Ланкастер в пробах льда обнаружены микрочастицы. И это на изолированном участке, который защищен от дрейфующих пластиковых загрязнений. Льдина пришла из Центральной Арктики через Гренландию.

По данным экологов ООН, каждый год в океан попадает около 13 млн т пластиковых отходов. В Марианской впадине в Тихом океане, в самом глубоком месте на Земле также обнаружили микропластик.

Пластик разлагается около 200 лет. В земле он распадается и начинает выбрасывать в окружающую среду хлор и химикаты. Через грунтовые воды это просачивается в реки и моря. 800 видов животных находятся под угрозой вымирания из-за отравления пластиком.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
ООН, экология
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2819 BYN 2.281 BYN 2.285 BYN
USD
2.0415 BYN 2.042 BYN 2.045 BYN
RUB
3.1296 BYN 3.12 BYN 3.122 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Есть все, чтобы жить достойно" - Лукашенко пообщался с жителями Костюковичей и рассказал о причинах приезда
Все видео

Фотоновости

Белорусские баскетболисты разгромили албанцев в квалификации чемпионата Европы-2021
Все фото

Инфографика

ОАО "Форелевое хозяйство "Лохва" Головное предприятие ОАО "Форелевое хозяйство "Лохва", которое находится в деревне Косичи Быховского района Могилевской области, основано в 2013 году.
Вся инфографика
Президент
Во время рабочей поездки Лукашенко поручил актуализировать программу по развитию рыбохозяйственной деятельности
"Есть все, чтобы жить достойно" - Лукашенко пообщался с жителями Костюковичей и рассказал о причинах приезда
"Это исторический момент для региона" - Лукашенко ждет отдачи от юго-востока Могилевской области
Политика
Лидия Ермошина Выступления кандидатов в депутаты по радио и телевидению начнутся с 20 октября
Беларусь и Великобритания обладают большим потенциалом для развития сотрудничества - Румас
Избирательная кампания в Беларуси проходит в политически стабильных условиях - Ермошина
Экономика
Фото Pixabay ВВП Беларуси в январе-июле вырос на 1,3%
Госкомимущество разблокирует акции Кохановского экскаваторного завода
Беларусь намерена расширить сотрудничество с китайской торговой компанией Greenland
Происшествия
Станция Могилев-2. Фото foto-planeta.com Утечка серной кислоты произошла на железнодорожной станции в Могилеве
В Лунинце устанавливают причину смерти шестилетнего мальчика
На стройплощадке "Нафтана" обнаружили баллоны с неизвестным содержимым
Общество
Марианна Щеткина. Фото из архива Для достижения Целей устойчивого развития важен вклад каждого человека - Щеткина
В Беларуси установлен контроль практически над всеми психотропными веществами - МВД
Беларусь и Сербия обсудили перспективы военно-технического сотрудничества
Регионы
Игорь Петришенко Петришенко: популярные у туристов объекты должны стать точками роста для районов
Электроснабжение обесточенных из-за непогоды населенных пунктов Гомельского района восстановлено
Хозяйства Брестской области завершают второй укос трав
Спорт
Арина Соболенко. Фото из архива Jimmie48 tennis photography Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати
Футболисты "Ливерпуля" в четвертый раз выиграли Суперкубок
Виктория Азаренко уступила Донне Векич в 1/16 финала на турнире в Цинциннати
Технологии
Фото ifmo.ru Белорус Геннадий Короткевич в шестой раз победил на Google Code Jam
В США девочка-подросток вошла в Twitter с холодильника
Дата-центр A1 получил третий сертификат соответствия - ISO 27001
Культура
Иван Саверченко. Фото из архива Саверченко: национальная литературная премия - воплощение социальной политики государства
Триеннале молодых художников позволяет увидеть срез достижений современной школы искусства - Дрига
Выставка "Акварельная элегия" Федора Киселева откроется в НХМ 16 августа
Калейдоскоп
Фото из архива Три Спаса: традиции, приметы
Супруги из Британии стали миллионерами благодаря коту
Кэти Пэрри обвинили в домогательствах
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Лидия Ермошина 14 августа Подготовка к парламентским выборам в Республике Беларусь Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси
Газета 7 дней
Леонид БРИЧ: «Время требует действий»
Полеты искренней души
EMIN: главная ценность – зрители
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Страницы белорусского спорта
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия