Пляжи черноморского побережья Болгарии загрязнены пальмовым маслом

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдыхающие на южных пляжах черноморского побережья Болгарии массово сообщают властям о выбрасывании из моря шариков пальмового масла, сообщает издание BgNews.

В отдельных местах после чистки пляжей экоактивисты и отдыхающие собрали сотни килограммов маслянистого продукта. "Масло вредит морской экосистеме, даже запах от него мешает нормальному отдыху на пляже и создает угрозу здоровью, особенно детей. Именно поэтому мы, не дожидаясь властей, предприняли попытку почистить пляж", - заявил экоактивист Борис Садов.

Однако в Морской администрации Варны отрицают опасность загрязнения, отмечая, что пальмовое масло - растительный продукт и морским обитателям оно ничем не угрожает. Там предположили, что продукт попал в воду с борта одного из судов, которые проходят в международных водах, а неблагоприятная ситуация возникла из-за погоды, так как ветер отправил масло непосредственно к берегу.

Санитарные службы взяли образцы продукта для проведения исследований, но результаты пока не готовы. Ситуация тем временем ухудшается. Масляные шарики достигли пляжей в самой южной части черноморского побережья в районе города Ахтопол.-0-