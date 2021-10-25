Пляжи на юге Японии покрылись слоем пемзы из-за извержения подводного вулкана

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прибрежные зоны на южном японском острове Окинава покрылись слоем пемзы из-за активности подводного вулкана в районе архипелага Огасавара, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Крупные скопления пемзы зафиксированы по меньшей мере в семи различных районах Окинавы. В том числе это касается пляжей в курортных зонах на севере острова. В некоторых бухтах слой пемзы в воде у берега достигает толщины 15 см.

Ущерб понесли многие кооперативы, которые занимаются разведением рыбы. Большая часть особей погибла из-за того, что пемза попала к ним в желудок. Власти Окинавы намерены обратиться к правительству Японии за финансовой помощью с целью очистки прибрежных зон от вулканического материала.

Причиной масштабного бедствия стало извержение подводного вулкана, которое произошло в августе в районе островов Огасавара в Тихом океане. Оно стало самым крупным в Японии с 1914 года, когда на острове Кюсю извергался вулкан Сакурадзима. В результате нынешнего извержения, по оценке специалистов, в воду попало от 300 млн до 1 млрд т магмы.

Образовавшаяся масса пемзы за два месяца вместе с океанскими течениями преодолела более 1 тыс. км и достигла Окинавы. По прогнозам, она может продолжить движение дальше и к концу ноября оказаться у восточного побережья острова Хонсю в районе Токио. Процесс очистки воды и пляжей от пемзы усилиями людей крайне сложный, а процесс естественной очистки займет от 1 до 2 лет, отметил профессор университета Рюкю Юзо Като.

Также отмечается, что извержение вулкана в районе Огасавары привело к образованию двух небольших вулканических островов.-0-