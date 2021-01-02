Пляжные Азиатские игры на Хайнане отложены из-за пандемии COVID-19

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Пляжные Азиатские игры, которые должны были состояться в городе Санья южной китайской провинции Хайнань 2-10 апреля 2021 года, перенесены на более поздний срок из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван" со ссылкой на заявление Олимпийского совета Азии, информирует ТАСС.

Соответствующее решение было принято после консультаций между Олимпийским советом Азии, Олимпийским комитетом Китая и Организационным комитетом VI Пляжных Азиатских игр в интересах обеспечения безопасности участников мероприятия. О новых сроках проведения игр пока не сообщается.

Город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр в марте 2019 года. Соревнования будут включать в себя 16 дисциплин, среди которых плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг и другие.

Впервые Азиатские пляжные игры прошли в 2008 году на Бали в Индонезии, с тех пор они проходят раз в два года.-0-