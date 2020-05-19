Пляжный сезон открывается в Израиле

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле с сегодняшнего дня официально можно ходить на пляжи и купаться в море. В преддверии пляжного сезона в МВД страны разработали свод правил, за выполнением которых следит городская администрация, сообщает "9 канал Израиля".

Согласно правилам, необходимым условием для нахождения на пляже станет наличие маски. Это требование распространяется также на персонал, в том числе спасателей. О том, нужно ли снимать маски, заходя в море, в инструкциях не говорится. Теоретически мокрая маска бесполезна, поскольку перестает быть препятствием для находящихся в воздухе капель с вирусами.

Стулья, столы, пляжные зонты должны устанавливаться в двух метрах друг от друга. Аналогично и люди на пляже должны соблюдать двухметровую дистанцию. При этом разделение будет проходить по "семейному" признаку - то есть семья должна отделяться от другой семьи двухметровой дистанцией. То же правило действует для отдыхающих компаний, численность каковых не должна превышать шести человек.

Согласно предписаниям, туалеты следует дезинфицировать не реже одного раза в час. Душевые и раздевалки, находящиеся в зданиях, будут закрыты. Душ под открытым небом работает. Спортивными снарядами и тренажерами, установленными на пляжах, пользоваться можно.

Торговые точки на пляжах будут работать в соответствии с нормами Минздрава Израиля. То есть формально пока в них запрещено сидеть, но можно брать еду на вынос.

В последние дни израильтяне заполнили пляжи, не дожидаясь разрешения от государства и официального начала пляжного сезона. Требования Минздрава относительно масок и дистанции на пляжах воспринимается весьма условно. Однако власти напоминают, что несоблюдение правил будет считаться нарушением, караемым штрафом.-0-