Площадь арктических льдов за лето изменилась неожиданно слабо

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые обнаружили, что за лето 2021 года площадь льдов в Арктике уменьшилась до отметки в 4,81 млн кв. км. Это значительно меньше типичных сокращений в их размерах за последние 10 лет. Об этом на своем сайте пишет Институт Альфреда Вегенера, сообщает ТАСС.

"Медленное таяние льдов связано с долгим существованием зоны низкого атмосферного давления в Центральной Арктике. Она не позволила теплым потокам воздуха проникнуть в регион в июне и июле. В свою очередь в августе над европейской частью Арктики возникла область высокого давления, что привело к снижению температуры в соседнем море Бофорта на 2-3 градуса ниже нормы", - рассказал научный сотрудник института.

Из-за глобального потепления размеры арктической ледовой шапки на протяжении последних двух - трех десятков лет постепенно сокращаются. При комбинации определенных погодных и климатических факторов эти процессы ускоряются, в результате чего устанавливаются новые зимние и летние рекорды по уменьшению площади льдов.

Особенно часто в последние 10-15 лет подобные события фиксируют спутники NASA и другие ведущие космические агентства мира. К примеру, площадь арктического оледенения резко уменьшалась летом 2007, 2012, 2015-2017 годов. При этом эти эпизоды потепления часто сопровождаются холодными сезонами, в результате чего средняя площадь льда в Арктике иногда растет, а не падает.

Нечто похожее, как отмечают ученые, произошло в этом году в результате резкого замедления процесса таяния льдов во время арктического лета.

Также ученые зафиксировали существенные сокращения в толщине и площади многолетних морских льдов, менее уязвимых к действию высоких летних температур, чем их однолетние аналоги. Как предполагают климатологи, уникальные особенности прошедшего арктического лета не повторятся во время следующего сезона, в результате чего площадь северной ледовой шапки продолжит быстро сокращаться.-0-