Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 16 сентября 2021
Минск Переменная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:03 ФОТОФАКТ: Акция "Мы едины" прошла в Бресте Регионы
20:33 В Италии будут штрафовать работников без ковид-сертификатов В мире
20:18 ЕЭК предложила Индии активизировать переговоры о заключении преференциального торгового соглашения Экономика
20:10 Площадь арктических льдов за лето изменилась неожиданно слабо В мире
19:53 В Жлобинском районе мужчина подделал в удостоверении группу инвалидности Происшествия
19:27 Новиков: массовый спорт формирует базу, на которой вырастают олимпийские чемпионы Регионы
19:17 Члены Совета Республики 22 сентября проведут в Брестской области единый день приема граждан Регионы
18:56 Выпускница Университета МЧС победила в международном конкурсе на лучшую научную работу Общество
18:47 Проект Программы сотрудничества стран СНГ в области дерадикализации обсудили в Минске Общество
18:44 Контент еще нескольких Telegram-каналов признан экстремистским Происшествия
18:44 Кухарев о Дне народного единства: патриотизм каждого белоруса должен воспитываться на таких знаковых датах Общество
18:36 Риски в конверте: почему серые зарплаты не выгодны ни работнику, ни нанимателю, ни государству Общество
18:34 Цена газа в Европе упала до $735 за 1 тыс.куб.м после рекордного роста накануне В мире
18:19 Белгидромет: дожди в ближайшее время осложнят уборку кукурузы Общество
18:14 Жителю Молодечно грозит до 5 лет лишения свободы за хранение наркотиков Происшествия
18:14 В Минске в ДТП попало маршрутное такси Происшествия
18:07 Несовершеннолетний наркодилер задержан с подельником под Минском Происшествия
18:07 Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Минске 18 и 19 сентября Регионы
17:59 Лицензирование экспорта трубной продукции вводится в Беларуси на полгода Экономика
17:56 В Березе автомобиль на переходе сбил 77-летнего велосипедиста Происшествия
17:49 Транспортные предприятия Беларуси в январе-августе перевезли 253 млн т грузов Экономика
17:47 В Минске задержали оптового наркокурьера Происшествия
17:44 Компания Huawei представила доклад на региональном цифровом форуме #GBCregions в Гомеле Общество
17:43 Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе вырос на 0,5% Экономика
17:42 Участников Олимпийских и Паралимпийских игр чествовали в Могилеве накануне Дня народного единства Регионы
17:41 БУТБ запускает ежедневные торги пиломатериалами для внутреннего рынка Экономика
17:40 Карпенко: качество образования и подготовка кадров являются ключевыми позициями нацсистемы образования Общество
17:35 Промпроизводство в Беларуси в январе-августе выросло на 8,6% Экономика
17:33 Заяц: белорусы сами определяют свою судьбу без подсказок и указаний из-за рубежа Регионы
17:28 Шумилин: новая госпрограмма станет драйвером построения инновационной экономики Экономика
Все новости
Все новости
В мире
16 сентября 2021, 20:10

Площадь арктических льдов за лето изменилась неожиданно слабо

Фото AP
Фото AP

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые обнаружили, что за лето 2021 года площадь льдов в Арктике уменьшилась до отметки в 4,81 млн кв. км. Это значительно меньше типичных сокращений в их размерах за последние 10 лет. Об этом на своем сайте пишет Институт Альфреда Вегенера, сообщает ТАСС.

"Медленное таяние льдов связано с долгим существованием зоны низкого атмосферного давления в Центральной Арктике. Она не позволила теплым потокам воздуха проникнуть в регион в июне и июле. В свою очередь в августе над европейской частью Арктики возникла область высокого давления, что привело к снижению температуры в соседнем море Бофорта на 2-3 градуса ниже нормы", - рассказал научный сотрудник института.

Из-за глобального потепления размеры арктической ледовой шапки на протяжении последних двух - трех десятков лет постепенно сокращаются. При комбинации определенных погодных и климатических факторов эти процессы ускоряются, в результате чего устанавливаются новые зимние и летние рекорды по уменьшению площади льдов.

Особенно часто в последние 10-15 лет подобные события фиксируют спутники NASA и другие ведущие космические агентства мира. К примеру, площадь арктического оледенения резко уменьшалась летом 2007, 2012, 2015-2017 годов. При этом эти эпизоды потепления часто сопровождаются холодными сезонами, в результате чего средняя площадь льда в Арктике иногда растет, а не падает.

Нечто похожее, как отмечают ученые, произошло в этом году в результате резкого замедления процесса таяния льдов во время арктического лета.

Также ученые зафиксировали существенные сокращения в толщине и площади многолетних морских льдов, менее уязвимых к действию высоких летних температур, чем их однолетние аналоги. Как предполагают климатологи, уникальные особенности прошедшего арктического лета не повторятся во время следующего сезона, в результате чего площадь северной ледовой шапки продолжит быстро сокращаться.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ученые
Новости рубрики В мире
Фото из архива В Италии будут штрафовать работников без ковид-сертификатов
Фото из архива Цена газа в Европе упала до $735 за 1 тыс.куб.м после рекордного роста накануне
Фото theguardian.com В Великобритании два завода приостановили работу из-за высоких цен на газ
Фото из архива Эстония заявила о признании всех используемых в мире вакцин от COVID-19
Фото theguardian.com Озоновая дыра над Южным полюсом оказалась больше Антарктиды
Фото AP В ООН призвали ввести мораторий на использование систем искусственного интеллекта
Главное
Лукашенко: глобальная напряженность несет риски силового разрешения конфликтов
Лукашенко: как бы ни складывалась обстановка в мире, Иран и Беларусь всегда находили пути к успеху
Головченко вручил таможенникам государственные награды
10-миллионный талон по QR через Оплати™ приобрела жительница Барановичей. Ей вручили смартфон
Топ-новости
Лукашенко: миграционная проблематика требует более пристального внимания ОДКБ
"В Беларуси много интересного для Пакистана". Лукашенко провел в Душанбе встречу с Имраном Ханом
Компания Huawei представила доклад на региональном цифровом форуме #GBCregions в Гомеле
Изменен порядок безвизового въезда в Беларусь
Шумилин: новая госпрограмма станет драйвером построения инновационной экономики
Порядок вакцинации против гриппа и COVID-19 разработан в Беларуси
Parimatch и ФК "Ювентус" продолжают сотрудничество и обещают новые кросс-промо кампании в сезоне 2021/22
Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Душанбе подписали пакет документов
Сергеенко: в Беларуси проводится последовательная работа не только по сохранению, но и воссозданию леса
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 1589
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 сентября из-за сильных дождей
Пиневич: в Беларуси на развитие кардиологической службы направляются огромные ресурсы
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Первый в республике Музей народного единства открывается в Барановичах
ГПК: польские силовики заставляют беженцев пробираться в Беларусь через колючую проволоку
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.