Площадь горения в мордовском заповеднике за сутки увеличилась вдвое

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь активного горения в Мордовском государственном природном заповеднике им. П.Г.Смидовича, где с огнем борются более трех недель, увеличилась за сутки почти в два раза и достигла 112 га, сообщает ТАСС.





Ранее сообщалось, что площадь активного горения составляла 65 га, при этом специалистам удается не подпустить огонь к живому лесу, горит валежник.





В тушении пожара задействованы 599 человек, 131 единица техники. На месте работают аэромобильные группировки Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, а также Ивановской и Саратовской областей. Вместе с сотрудниками МЧС России с огнем борются представители Росгвардии, Министерства обороны и лесного хозяйства, а также добровольцы.





Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на пострадавшей от пожаров 2010 года территории, где остался валежник. Из-за жаркой и засушливой погоды и порывистого ветра огонь быстро распространился по территории заповедника и приблизился к Нижегородской области и закрытому городу Сарову, в котором находится Российский федеральный ядерный центр.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

Мордовский государственный природный заповедник создан в 1936 году. На его территории встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.-0-